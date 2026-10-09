Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifresiz mi izlenecek? İşte karşılaşmanın tarihi ve canlı yayın detayları...

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasının başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, Türkiye'de beIN SPORTS 1 üzerinden yayınlanacağı için şifreli yayın kapsamında olacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun abonelik seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.