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Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler, kritik mücadelenin tarihini ve başlama saatini araştırırken maçın canlı yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifresiz mi izlenecek? İşte karşılaşmanın tarihi ve canlı yayın detayları...

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasının başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, Türkiye'de beIN SPORTS 1 üzerinden yayınlanacağı için şifreli yayın kapsamında olacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun abonelik seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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