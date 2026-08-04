Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu, karşılaşma öncesinde arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Fenerbahçe'nin mücadele edeceği maçın canlı yayın kanalı, yayın saati ve şifresiz izleme seçenekleri merak edilirken, maça ilişkin tüm ayrıntılar yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı İstanbul'da ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğundaki kritik mücadele öncesinde futbolseverler, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve oynanacağı stat belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyan mücadele, Türkiye'de şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte Fenerbahçe-Sturm Graz maçının canlı yayın kanalı, tarih, saat ve stat bilgileri...

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra internet üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

TV100 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı TV100 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, kanala şu platformlardan ulaşabilecek:

• Digiturk: Kanal 37

• D-Smart: Kanal 37

• Kablo TV: Kanal 37

• Tivibu: Kanal 47

• Turkcell TV+: Kanal 37

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki Fenerbahçe-Sturm Graz mücadelesi 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde avantaj elde edebilmek için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki kritik karşılaşma, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle sahasında avantajlı bir sonuç alarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefleyecek.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA AVANTAJ PEŞİNDE

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sahasında kazanarak tur için önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yakından takip edilecek. Futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmayı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.