Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı nereden izlenir?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedeflerken, futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi, Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Górnik Zabrze maçı nereden izlenir ve Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? İşte merak edilen tüm detaylar.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Fenerbahçe - Górnik Zabrze karşılaşması, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

Mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki yeni sezon macerasına taraftarı önünde galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

Teknik heyetin hedefi, rövanş maçı öncesinde skor avantajını ele geçirerek bir üst tur yolunda önemli bir avantaj yakalamak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında yayın bilgisi geliyor. Fenerbahçe - Górnik Zabrze mücadelesi TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, TV100 ekranlarından canlı yayına ulaşabilecek.

Maçı takip etmek isteyenler;

TV100 televizyon yayını,

TV100'ün dijital yayın platformları,

Yayıncı kuruluşun desteklediği uygulamalar üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki ilk resmi sınavlarından biri olan mücadele, Türkiye genelinde şifresiz yayınlanacağı için geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflerken, futbolseverler de Kadıköy'deki bu kritik 90 dakikayı canlı olarak ekran başından takip edebilecek.