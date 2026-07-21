Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Gornik Zabrze ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca futbolsever, "Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?", "Hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki kritik mücadeleye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Fenerbahçe - Górnik Zabrze karşılaşması, 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki yeni sezonuna taraftarı önünde başlayacak.

FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasında oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Fenerbahçe - Górnik Zabrze karşılaşması, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe - Górnik Zabrze karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TV100'ün televizyon yayını üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Ayrıca karşılaşma, TV100'ün dijital yayın platformları ve yayıncı kuruluşun desteklediği uygulamalar aracılığıyla da izlenebilecek. Avrupa kupalarındaki yeni sezonun ilk resmi sınavlarından biri olan mücadele, şifresiz yayınlanacak olması nedeniyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.