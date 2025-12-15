Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Konyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Konyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Konyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Konyaspor maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Konyaspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca Fenerbahçe Konyaspor maçını TOD TV'den de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.