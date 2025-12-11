Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Brann FB maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Brann Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Brann Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Brann Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Brann Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesinden veya Tabii platformundan da mücadele canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe maçı için TRT 1 güncel frekans bilgileri ise şöyledir:

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

BRANN FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Brann Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.