Fenerbahçe-Lyon maç kadrosu: Lyon Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Lukaku Lyon maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasında oynanacak karşılaşma öncesinde takımların muhtemel kadroları ve forma giyemeyecek oyuncular merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Anthony Musaba’nın UEFA kadrosunda yer almaması dikkat çekerken, yeni transfer Romelu Lukaku’nun durumu da maç öncesinin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Lukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lyon Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

FENERBAHÇE-LYON MAÇ KADROSU: LYON FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe’nin Lyon karşılaşması öncesinde öne çıkan muhtemel ilk 11’i belli oldu. Sarı-lacivertli takımın sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown; Guendouzi, Kante; Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu; Talisca.

Karşılaşmanın resmi ilk 11’leri maç saatine yakın açıklanacak.

LYON'UN MUHTEMEL 11'İ

Olympique Lyon’un Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i ise şöyle:

Greif; Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner; Morton, Tolisso, Tessmann; Nuamah, Fofana, Openda.

Karşılaşmanın kesin kadroları ve resmi ilk 11’leri maç saatine yakın belli olacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK İSİMLER

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde, yaşadığı sakatlık nedeniyle Lyon karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hollandalı futbolcu, Sturm Graz karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Lyon eşleşmesi için UEFA’ya bildirilen kadroya dahil edilmedi.

Anthony Musaba da UEFA kadrosunda yer almayan isimler arasında bulunuyor.

LUKAKU LYON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Romelu Lukaku’nun Lyon karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği maç öncesinde takip edilen konuların başında geliyor. Güncel kaynaklarda Belçikalı golcünün UEFA listesinde yer almadığı ve kadroya sonradan eklenebilmesi için maç öncesinde belirli bir süre sınırının bulunduğu belirtiliyor.

Lukaku’nun UEFA kadrosuna dahil edilmesi halinde Lyon karşılaşmasında forma giyme ihtimali bulunabilecek. Belçikalı santrforun Napoli’den Fenerbahçe’ye transferi ise 12 Ağustos’ta resmileşmişti.

LYON FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşması 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00’de İstanbul’da oynanacak.

Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada avantaj sağlayarak Fransa’da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir skor elde etmeyi hedefliyor.