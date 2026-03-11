Fenerbahçe Ljubljana maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Medicana Ljubljana maçı nereden CANLI izlenir?

Voleybol tutkunları, Fenerbahçe – Medicana Ljubljana maçını kaçırmak istemiyor. Fenerbahçe Medicana Ljubljana maçı canlı izleme linki ve yayın detayları merak ediliyor. Maçı ekran başında takip etmek isteyenler için tüm bilgiler burada…

FENERBAHÇE MEDICANA VS LJUBLJANA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana, CEV Cup Erkekler maçında Ljubljana ile karşı karşıya geliyor. Ancak maçın canlı yayını bulunmuyor.

FENERBAHÇE MEDICANA-LJUBLJANA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Medicana ve Ljubljana, karşılaşmayı 11 Mart Çarşamba günü oynayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA-LJUBLJANA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA-LJUBLJANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek. H