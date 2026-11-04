Fenerbahçe Liverpool maçında neden saygı duruşu yapılıyor? Saygı duruşu kimin için?

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Saygı duruşu, İspanya'da bir lig maçında rakip kaleciyle çarpıştıktan sonra hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesús de Miguel'in anısına yapıldı. UEFA, bu hafta oynanan tüm maçlarında genç futbolcu için saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı. İşte Fenerbahçe Liverpool maçındaki saygı duruşuna dair ayrıntılar.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA NEDEN SAYGI DURUŞU YAPILIYOR?

Fenerbahçe Liverpool maçında, sahada yaşadığı talihsiz bir çarpışmanın ardından hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jesús de Miguel'in anısına saygı duruşunda bulunuldu. UEFA, bu hafta düzenlediği tüm maçlarda 30 yaşındaki futbolcu için saygı duruşu yapılacağını duyurmuştu.

JESÚS DE MIGUEL KİMDİR?

Jesús de Miguel, İspanya ikinci ligi LaLiga Hypermotion ekiplerinden Tenerife'nin forvetiydi. 30 yaşındaki futbolcu, İspanya'nın başkenti Madrid'de doğmuştu.

JESÚS DE MIGUEL NASIL ÖLDÜ?

Jesús de Miguel, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Tenerife'nin sahasında oynanan Andorra maçında ağır şekilde yaralandı. Skor 2-2'yken uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Jesús Owono ile çarpışan De Miguel, baş ve göğüs bölgesinden yaralanarak sahada hareketsiz kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç futbolcunun yolda kalp krizi geçirdiği ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü bildirilmişti.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Jesús de Miguel, kurtarılamadı. Tenerife, 3 Kasım Salı günü futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüp açıklamasında, "Yüreğimiz parçalandı. Teselli edecek söz yok" ifadelerine yer verdi.

UEFA'DAN SAYGI DURUŞU KARARI

Jesús de Miguel'in ölümünün ardından UEFA, bu hafta oynanan tüm maçlarında genç futbolcunun anısına saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde ev sahibi olan üç İspanyol kulübünün maçlarında turnuvanın marşı çalınmazken, diğer stadyumlarda saygı duruşu yapıldı.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı tribünden takip ediyor.