Fenerbahçe Liverpool maçı nerede, hangi statta oynanacak?

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Lig aşamasının 4. haftasında İngiliz temsilcisini sahasında ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekibin maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Taraftarlar, Fenerbahçe Liverpool maçının hangi statta oynanacağını, karşılaşmanın tarihini ve başlama saatini merak ediyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İstanbul'da oynanacak. Mücadeleye Kadıköy'de bulunan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisi Liverpool'u kendi sahasında ve taraftarının önünde ağırlayacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor. Maçın yayın bilgileri ve yayın akışının karşılaşma öncesinde yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada galibiyet elde edemedi. İki beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 2 puanla puan tablosunda 31. sırada bulunuyor.

Liverpool ise ilk üç maçında 3 galibiyet alarak 9 puana ulaştı. İngiliz temsilcisi, Fenerbahçe deplasmanında da puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.