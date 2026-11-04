Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, Fenerbahçe Liverpool maçı bugün mü?

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cbcLigdeki ilk 3 maçını kazanan Liverpool ise Kadıköy'den de puanla dönmek istiyor. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının tarihi, saati ve yayın bilgisi.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Fenerbahçe Liverpool maçı bugün. Karşılaşma, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Maç saatinde hava sıcaklığının 12-13 derece civarında olması öngörülüyor. Maça gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri öneriliyor.