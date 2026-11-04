Fenerbahçe Liverpool maçı hangi kanalda, Liverpool maçını hangi kanal veriyor, Fenerbahçe Liverpool maçı şifresiz mi?

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Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca internet üzerinden tabii platformunda izlenebilecek. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının yayın bilgileri.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe'nin Liverpool maçını Türkiye'de TRT 1 veriyor. TRT, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını TRT 1 ekranlarından yayınlıyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Fenerbahçe Liverpool maçı şifresiz. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de ücretsiz olarak takip edilebilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak.