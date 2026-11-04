Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Liverpool maçı hangi kanalda, Liverpool maçını hangi kanal veriyor, Fenerbahçe Liverpool maçı şifresiz mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Liverpool maçı hangi kanalda, Liverpool maçını hangi kanal veriyor, Fenerbahçe Liverpool maçı şifresiz mi?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu akşam İngiliz devi Liverpool'u Kadıköy'de ağırlayacak. Dev mücadeleyi televizyon başından izlemek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca internet üzerinden tabii platformunda izlenebilecek. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının yayın bilgileri.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe'nin Liverpool maçını Türkiye'de TRT 1 veriyor. TRT, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını TRT 1 ekranlarından yayınlıyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Fenerbahçe Liverpool maçı şifresiz. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de ücretsiz olarak takip edilebilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! TBMM gündemine taşındı

Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

Ferhat Göçer'in hayatını değiştiren karar! Gözyaşlarını tutamamış
Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi

Kocasını öldüren kadın hakkında karar! Son savunması buz kestirdi
ABD ara seçimlerinde Müslüman adaylardan tarihi başarı! 7 isim Kongre’ye girdi

Müslüman adaylardan tarihi başarı! 7 isim Kongre'de
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı

Ela Rümeysa hakim karşısına çıktı! Saran'la ilgili bir itirafı var
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza

İki gazeteci için iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı