Fenerbahçe Liverpool maçı hangi kanalda, Liverpool maçını hangi kanal veriyor, Fenerbahçe Liverpool maçı şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu akşam İngiliz devi Liverpool'u Kadıköy'de ağırlayacak. Dev mücadeleyi televizyon başından izlemek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor.
Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca internet üzerinden tabii platformunda izlenebilecek. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının yayın bilgileri.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LIVERPOOL MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?
Fenerbahçe'nin Liverpool maçını Türkiye'de TRT 1 veriyor. TRT, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını TRT 1 ekranlarından yayınlıyor.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet, Fenerbahçe Liverpool maçı şifresiz. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de ücretsiz olarak takip edilebilecek.
TRT 1 KANAL NUMARALARI
TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:
D Smart: 26. kanal
Digiturk: 23. kanal
Fil Box: 20. kanal
Kablo TV: 22. kanal
Tivibu: 22. kanal
Turkcell TV+: 21. kanal
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak.