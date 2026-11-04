Fenerbahçe Liverpool maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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UEFA, Fenerbahçe Liverpool maçında düdüğü deneyimli Fransız hakem Clément Turpin'e emanet etti. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının hakem kadrosuna dair bilgiler.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe Liverpool maçını Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇININ HAKEM KADROSU

Clément Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

CLÉMENT TURPİN KİMDİR?

Clément Turpin, Avrupa futbolunun en tecrübeli hakemleri arasında yer alıyor. Fransız hakem, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere pek çok büyük maçta görev yaptı. Turpin, bu sezon yönettiği 7 resmi maçta 27 sarı kart gösterdi ve 5 penaltı kararı verdi.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.