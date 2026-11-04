Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki geçmiş karşılaşmalar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin gündemine geldi. Avrupa kupalarında daha önce birçok güçlü takımla karşılaşan sarı-lacivertlilerin İngiliz temsilcisi Liverpool ile geçmişte karşılaşıp karşılaşmadığı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Liverpool ile hiç maç yaptı mı, kaç kere karşılaştı? Detaylar...

FENERBAHÇE LIVERPOOL İLE DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Fenerbahçe ile Liverpool, 4 Kasım 2026 tarihine kadar resmi maçlarda hiç karşı karşıya gelmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak mücadele, iki takımın tarihindeki ilk randevu olacak. Bu nedenle Fenerbahçe-Liverpool eşleşmesinde geçmiş maçlara dayanan bir galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet istatistiği bulunmuyor.

FENERBAHÇE LİVERPOOL İLE KAÇ KERE KARŞILAŞTI?

Fenerbahçe ile Liverpool, Avrupa kupaları tarihinde daha önce sıfır kez karşılaştı. İki takım arasındaki ilk resmi maç 4 Kasım 2026'da oynanacak. Dolayısıyla karşılaşma öncesinde iki kulübün birbirine karşı galibiyeti veya attığı gol bulunmuyor.

FENERBAHÇE DAHA ÖNCE HANGİ İNGİLİZ TAKIMLARIYLA OYNADI?

Fenerbahçe, Liverpool ile ilk kez karşılaşacak olsa da Avrupa kupalarında daha önce birçok İngiliz takımıyla mücadele etti. Sarı-lacivertliler; Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Chelsea ve Nottingham Forest ile resmi maçlarda karşı karşıya geldi.

Anadolu Ajansının derlediği verilere göre Fenerbahçe, Liverpool maçı öncesinde İngiliz takımlarıyla oynadığı 24 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 48 gol gördü.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak.