Fenerbahçe, 120. yılında şampiyonluk hedefi doğrultusunda tribün desteğini güçlendirmek amacıyla 2026-2027 sezonu kombine kart satış sürecine ilişkin tüm detayları kamuoyuyla paylaştı. Kulüp tarafından açıklanan yeni düzenlemeler kapsamında hem kombine yenileme şartlarında hem de kombine devir haklarında taraftar lehine önemli güncellemeler yapıldı. Peki, Fenerbahçe kombine fiyatları ne kadar? Fenerbahçe kombine nasıl alınır, yenileme nasıl yapılır? Detaylar...

FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan duyuruya göre 2026-2027 sezonu kombine kartlarının fiyatlandırmaları ve ödeme seçenekleri taraftarların erişimine açıldı.

Kulüp açıklamasında, Fenerium Alt E VIP ve Maraton Alt E tribünlerine ilişkin satış süreçleri hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Kombine satın alımlarında Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden tüm kredi kartlarına 3, 5, 9 ve 12 taksit seçenekleri sunulacak. Taksitli işlemlerde uygulanacak vade farkı oranları ödeme ekranında kullanılan karta göre sistem tarafından gösterilecek.

Öte yandan Fenerpara kredi kartı sahibi taraftarlara kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkânı sağlanacak.

Satışı gerçekleştirilen kombineler, takımın ev sahibi statüsünde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarındaki resmi müsabakalarda geçerli olacak.

FENERBAHÇE KOMBİNE NASIL ALINIR?

2026-2027 sezonunda kombine satın almak isteyen taraftarların belirli şartları karşılaması gerekiyor.

Tüm satış dönemlerinde kombine sahibi olabilmek için taraftarların öncelikle 31 Mayıs 2027 tarihine kadar geçerliliği bulunan Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı sahibi olması zorunlu tutuluyor.

Bunun yanında aşağıdaki kriterlerden en az birinin sağlanması gerekiyor:

Yüksek Divan Kurulu üyeliği

Kongre üyeliği

Temsilci üyelik

FBSK Super App Premium üyeliği

Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipliği

Fenerpara üyeliği

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre üyelik veya taraftar kart haklarının başka kişiler tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgili kombine iptal edilecek.

2026-2027 KOMBİNE SATIŞ TAKVİMİ

Fenerbahçe'nin açıkladığı resmi takvim şu şekilde:

17 Haziran 2026 Saat 10.00: Yenileme dönemi başlangıcı

23 Haziran 2026 Saat 18.00: Yenileme dönemi sona eriyor

26 Haziran 2026 Saat 10.00 - 17.00: Yer değişikliği dönemi

27 Haziran 2026 Saat 10.00: Öncelikli satış başlangıcı

28 Haziran 2026 Saat 10.00: Genel satış başlangıcı

29 Haziran 2026 Saat 10.00: Öğrenci tribünü satışları

Öncelikli Satış Süreci Nasıl İşleyecek?

Kulüp üyelerine yönelik öncelikli satış işlemleri yalnızca Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Öncelikli satıştan yararlanmak isteyen Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerinin kulüp tarafından sağlanan özel satış kodlarını edinmeleri gerekiyor.

Divan Kurulu üyeleri ayrıca kendileri adına olmak şartıyla Divan Kurulu için ayrılan bloklardan indirimli kombine satın alabilecek. Bu satışlar yalnızca stadyumdaki Kombine Satış Merkezi üzerinden yapılacak.

Genel Satışta Kimler Kombine Alabilecek?

28 Haziran 2026 tarihinde başlayacak genel satış döneminde kombine satın alabilmek için aşağıdaki şartlardan en az birinin sağlanması gerekiyor:

Divan Kurulu üyeliği

Kongre üyeliği

Temsilci üyelik

FBSK Super App Premium üyeliği

Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipliği

Fenerpara üyeliği

Genel satış döneminde;

Divan üyeleri 2 adet,

Kongre üyeleri 2 adet,

Temsilci üyeler 2 adet,

FBSK Super App Premium üyeleri 1 adet,

Banka Taraftar Kart sahipleri 1 adet,

Fenerpara üyeleri 1 adet

kombine satın alma hakkına sahip olacak.

Öğrenci Tribünü Kombine Satışı Şartları

Öğrenci tribünü kombineleri 29 Haziran 2026 tarihinde satışa sunulacak.

Bu tribünde yer alabilmek için:

1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında doğmuş olmak,

Öğrenciliği belgelemek veya 2026 üniversite sınavına girmiş/girme hakkına sahip olmak,

Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kart sahibi olmak,

FBSK Super App Premium üyeliği, Banka Taraftar Kart veya Fenerpara sahibi olmak

zorunlu olacak.

Öğrenci tribünü kombineleri yalnızca stadyumdaki Kombine Satış Merkezi üzerinden satılacak ve online satış yapılmayacak.

Ayrıca öğrenci tribünü kombineleri yalnızca 2026-2027 sezonu için geçerli olacak ve sonraki sezon için yenileme hakkı tanınmayacak.

FENERBAHÇE KOMBİNE YENİLEME NASIL YAPILIR?

2026-2027 sezonu kombine kart yenileme işlemleri yalnızca Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Mevcut kombine sahiplerine özel olarak başlatılan bu süreçte taraftarlar mevcut koltuklarını koruyarak yeni sezondaki yerlerini garanti altına alabiliyor.

Yenileme dönemi 17 Haziran 2026 tarihinde başlamış olup 23 Haziran 2026 saat 18.00'de sona erecek.