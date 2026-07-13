Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, kamp döneminde oynayacağı hazırlık maçlarıyla taraftarlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin mücadelelerini canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Fenerbahçe hazırlık maçları hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayın bilgileri, maç saatleri ve öne çıkan ayrıntılar...

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi son provasını yapıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise takımın kamp dönemindeki karşılaşmalarını hangi kanaldan izleyebileceklerini araştırıyor. Özellikle LASK karşılaşması öncesinde "Fenerbahçe hazırlık maçları hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe'nin hazırlık kampı kapsamında oynayacağı LASK karşılaşması FB TV ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar mücadeleyi her iki kanal üzerinden de canlı takip edebilecek.

LASK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

LASK ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık karşılaşması 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki önemli hazırlık maçlarından biri olacak.

LASK FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık karşılaşması, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. Teknik heyetin farklı oyuncu tercihlerini değerlendirmesi beklenen mücadele, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.

LASK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin LASK ile oynayacağı hazırlık maçı FB TV ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, televizyon yayınlarının yanı sıra ilgili platformlar üzerinden de izlenebilecek.

FB TV VE TV100 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı FB TV üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler; Digiturk 76, D-Smart 83, Kablo TV 139, Tivibu 80 ve Fil Box 76 numaralı kanallardan yayına ulaşabilecek. Mücadele ayrıca TV100 ekranlarından Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallar üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

LASK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesi, Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında yeni sezon öncesinde hem fiziksel hem de taktiksel açıdan son durumunu test etme fırsatı bulacak.

FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekip, kamp sürecinde oynadığı hazırlık maçlarıyla takım uyumunu artırmayı ve teknik ekibin oyun planlarını sahaya yansıtmayı hedefliyor. LASK karşılaşması da hem yeni transferlerin performansını görmek hem de sezon öncesi eksikleri belirlemek açısından önemli bir prova niteliği taşıyor.