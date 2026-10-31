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Fenerbahçe Göztepe CANLI İZLE! Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, CANLI, ŞİFRESİZ nereden izlenir?

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Fenerbahçe Göztepe CANLI İZLE! Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, CANLI, ŞİFRESİZ nereden izlenir?
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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, ligin 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Fenerbahçe Göztepe canlı izle! Fenerbahçe Göztepe şifresiz, donmadan izle! Detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet arıyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda?", "Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta başlayacak?" ve "Fenerbahçe Göztepe maçı canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe-Göztepe maçının canlı yayın kanalı, saati ve izleme bilgileri...

FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI İZLE

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig mücadelesi, ücretli yayın platformu beIN SPORTS 1 üzerinden ekranlara gelecek. İnternetten izlemek isteyenlerin de uygun dijital yayın aboneliğine sahip olması gerekiyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Göztepe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS 4K yayın seçeneğiyle de futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 1 televizyon kanalı üzerinden mücadeleyi takip edebilecek. Dijital ortamda izlemek isteyenler ise uygun abonelik kapsamında TOD platformunu kullanabilecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşma öncesinde açıklanan muhtemel kadrolar şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Opong, Levent, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz, Vedat.

Göztepe: Arda, Taha, Sonko, Bokele, Arda Okan, Anjorin, Antunes, Miroshi, Akonnor, Henrique, Juan

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
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