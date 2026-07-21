"Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi yenerse elerse kiminle maç yapacak, rakibi kim olacak?" sorusu, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme heyecanı öncesinde en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Gornik Zabrze engelini aşması halinde sarı-lacivertlilerin bir üst turdaki rakibinin kim olacağı ve olası eşleşmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakiplerle ilgili son durum.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE'Yİ ELERSE KİMİNLE MAÇ YAPACAK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze engelini aşması halinde bir üst turdaki rakibini de öğrenmiş oldu. Sarı-lacivertlilerin tur atlaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı ekip, Sturm Graz ile Hearts eşleşmesinin galibi olacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİBİ

UEFA tarafından belirlenen eşleşmeye göre Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz - Hearts eşleşmesini kazanan takımla mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasına yükselme hakkı elde edecek.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki ilk karşılaşma 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 29 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek. İki maç sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan takım adını 3. Ön Eleme Turu'na yazdıracak.

ELENMESİ HALİNDE AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında turu geçememesi halinde Avrupa macerası sona ermeyecek. Sarı-lacivertliler bu durumda yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda devam edecek ve Twente - Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Fenerbahçe, tur atlaması halinde ilk maçını Kadıköy'de taraftarı önünde oynayacak.

PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'nu da geçmesi halinde play-off turunda daha zorlu rakipler bekliyor. Sarı-lacivertlilerin bu aşamadaki olası rakipleri, Sparta Prag - Lyon ile Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt eşleşmelerinden tur atlayan takımlar olacak. Bu turu da başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkını elde edecek.