Fenerbahçe Gornik Zabrze hangi kanalda yayınlanacak, FB UEFA maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda?" ve " Fenerbahçe'nin UEFA maçı şifresiz yayınlanacak mı?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve sarı-lacivertli ekibin UEFA maçlarına ilişkin son gelişmeler.

FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa'daki ilk resmi sınavını kaçırmak istemeyen taraftarlar, "Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı hangi kanalda?", "Şifresiz mi yayınlanacak?" ve "Maç ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek. Eşleşmenin rövanşı ise 28 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.

FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Górnik Zabrze karşılaşması TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Avrupa kupalarındaki kritik mücadele, Türkiye'deki futbolseverler tarafından canlı takip edilebilecek.

FB UEFA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Sarı-lacivertli taraftarlara sevindirici haber geldi. Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi, TV100 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Böylece karşılaşma, herhangi bir ücretli abonelik gerektirmeden canlı izlenebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasına Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyecek.

BİLETLER KADEMELİ OLARAK SATIŞA SUNULDU

Fenerbahçe Kulübü, Górnik Zabrze karşılaşmasının bilet satış takvimini de açıkladı. Biletler, öncelik sırasına göre etap etap satışa çıkarılıyor.

• 16 Temmuz: Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyelere ön satış

• 17 Temmuz: Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyelerine satış

• 18 Temmuz: Genel satış başlangıcı

Biletler yalnızca Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Kulüp tarafından açıklanan fiyatlara göre Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçında en düşük bilet fiyatı 1.500 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 40.000 TL olarak belirlendi. Avrupa kupalarındaki kritik mücadeleye yoğun taraftar ilgisi bekleniyor.