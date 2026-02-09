Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe – Gençlerbirliği mücadelesiyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri ve maç kadrosu netleşmeye başladı. Fenerbahçe'de ilk 11'de kimler olacak, Gençlerbirliği sahaya hangi kadroyla çıkacak? İşte karşılaşma öncesi tüm son gelişmeler…

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Gençlerbirliği mücadelesi futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Kritik mücadele, canlı yayınla şifreli olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BEIN SPORTS 1 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için beIN Sports 1 yayın bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 77. kanal

• Kablo TV: 232. kanal

• Türksat uydu yayını

• İnternet ve mobil platformlar üzerinden şifreli yayın

beIN Sports 1, farklı platformlar üzerinden erişim imkânı sunuyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 09 Şubat Pazartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, prime time kuşağında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin sahaya şu 11 ile çıkması öngörülüyor:

Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11

Başkent ekibinin ise karşılaşmaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita.

TRİBÜNLERDE HEYECAN ZİRVEDE

Fenerbahçe taraftarı, sezonun en çok konuşulan transferlerinden biri olan Kante'yi ilk kez canlı izlemek için geri sayıma geçti. Yıldız futbolcunun performansı, hem maçın hem de önümüzdeki haftaların en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday.