Haberler

Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktörün sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 merak konusu olurken, maç kadrosunda yer alacak isimler de futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe – Gençlerbirliği mücadelesiyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri ve maç kadrosu netleşmeye başladı. Fenerbahçe'de ilk 11'de kimler olacak, Gençlerbirliği sahaya hangi kadroyla çıkacak? İşte karşılaşma öncesi tüm son gelişmeler…

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Gençlerbirliği mücadelesi futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Kritik mücadele, canlı yayınla şifreli olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BEIN SPORTS 1 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için beIN Sports 1 yayın bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 77. kanal

• Kablo TV: 232. kanal

• Türksat uydu yayını

• İnternet ve mobil platformlar üzerinden şifreli yayın

beIN Sports 1, farklı platformlar üzerinden erişim imkânı sunuyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 09 Şubat Pazartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, prime time kuşağında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin sahaya şu 11 ile çıkması öngörülüyor:

Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11
Başkent ekibinin ise karşılaşmaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita.

TRİBÜNLERDE HEYECAN ZİRVEDE

Fenerbahçe taraftarı, sezonun en çok konuşulan transferlerinden biri olan Kante'yi ilk kez canlı izlemek için geri sayıma geçti. Yıldız futbolcunun performansı, hem maçın hem de önümüzdeki haftaların en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti