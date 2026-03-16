Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, Fenerbahçe Gaziantep muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Gaziantep FK mücadelesi için geri sayım başladı. Fenerbahçe Gaziantep maçı tarihini öğrenmek isteyenler kadar, olası 11'ler ve maç kadrosunu merak eden futbolseverler de heyecanla bekliyor. İşte maç öncesi tüm detaylar ve kadro tahminleri…

FENERBAHÇE – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1 kanalından müsabakayı takip edebilecek.

CANLI MAÇ İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe – Gaziantep FK mücadelesi, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın seçenekleriyle de futbolseverlere ulaşıyor.

FENERBAHÇE – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Gaziantep FK maçı, 17 Mart Salı günü sahne alacak. Futbolseverler bu tarihi ajandalarına not etmeyi unutmasın.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Heyecan dolu mücadele, 17 Mart saat 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, maç öncesi stadyum ve yayın detaylarını kontrol ederek yerlerini alabilir.

FENERBAHÇE – GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi avantajıyla Fenerbahçe, taraftarlarının desteğiyle sahada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün Özçiçek, Maxim, Rodrigues, Bayo, Lungoyi

Fenerbahçe : Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Guendouzi, Fred, Musaba, Cherif