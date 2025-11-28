Derbi heyecanı sürerken, Fenerbahçe– Galatasaray maçını izlemek isteyenler yayın bilgilerine ulaşmak için detayları merak ediyor. Maç saati, yayıncı kuruluş ve yayının şifre durumuna dair sorular gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler! FB GS derbide kimler oynayacak?

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Derbiyi Bein Sports 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler; kanala Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan erişebilir. Ayrıca Bein Sports 1, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki ezeli rakip, 1 Aralık Pazartesi günü sahaya çıkacak ve Süper Lig'de kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen derbi, 20.00'de ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu kritik mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Nene, Asensio, İsmail, Kerem, Talisca

Galatasaray : Uğurcan, Barış, Sanchez, Bardakcı,Kazımcan, Torreiera, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Osimhen