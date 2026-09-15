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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? GS FB derbisi ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? GS FB derbisi ne zaman?
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Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki haftalarda oynanacak kritik karşılaşmalar için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı yeni programla birlikte futbolseverlerin merakla beklediği derbilerin takvimi de netleşti. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? GS FB derbisi ne zaman? İşte detaylar.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki 10 haftaya ilişkin maç programını açıkladı. Yayınlanan programla birlikte ligde oynanacak derbilerin tarihleri de netlik kazandı. Bu kapsamda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın tarihi de belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? GS FB derbisi ne zaman? Detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, açıklanan programa göre 26 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Böylece sezonun merakla beklenen karşılaşmalarından biri için tarih netleşmiş oldu.

TFF tarafından duyurulan programda derbi maratonunun ilk karşılaşması ise 19 Ekim tarihinde oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi olarak açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ise bu maçın ardından 26 Ekim’de futbolseverlerin karşısına çıkacak.

GS FB DERBİSİ NE ZAMAN?

GS FB derbisi, yani Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. TFF’nin Trendyol Süper Lig’de 7-16. haftalar arasındaki maç programını açıklamasıyla birlikte karşılaşmanın tarihi kesinleşti.

Açıklanan programa göre Süper Lig’de derbi takvimi 19 Ekim’de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Bir hafta sonra ise Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

TFF’nin açıkladığı programa göre tarihleri belli olan dört derbi şu şekilde:

19 Ekim: Trabzonspor-Beşiktaş

26 Ekim: Galatasaray-Fenerbahçe

30 Kasım: Beşiktaş-Galatasaray

13 Aralık: Fenerbahçe-Trabzonspor

Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. TFF’nin resmi program duyurusunda 7-16. hafta müsabakalarının programının belli olduğu ve söz konusu derbi tarihinin de bu program kapsamında yer aldığı belirtildi

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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