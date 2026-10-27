Fenerbahçe Galatasaray derbisinde neden kavga çıktı? Archie Brown Abdülkerim Bardakcı kavga olayı nedir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından sahada yaşanan kavga gündem oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takımın futbolcuları arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyürken, Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı da olaylara dahil oldu. Yaşanan arbede sonrası iki futbolcu da kırmızı kart gördü. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde neden kavga çıktı? Archie Brown Abdülkerim kavga olayı nedir? Detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE NEDEN KAVGA ÇIKTI?

26 Ekim 2026'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Basına yansıyan haberlere göre tartışma, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai arasında başladı. Diğer futbolcuların da dahil olmasıyla gerginlik büyüdü ve sahada arbede yaşandı. Güvenlik güçleri sahaya girerek futbolcuları ayırdı.

ARCHIE BROWN ABDÜLKERİM KAVGASI NEDİR?

Derbi sonrasında yaşanan olaylarda Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı karşı karşıya geldi. İki futbolcunun fiziksel müdahalelerin yaşandığı arbedede yere düştüğü, diğer oyuncuların ise tarafları ayırmaya çalıştığı aktarıldı. Olayların ardından her iki futbolcuya da kırmızı kart gösterildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE ARCHIE BROWN NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Derbi sonundaki kavga nedeniyle Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart gördü. Karşılaşma sonrası haberlerde, iki futbolcunun da maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle cezalandırıldığı bildirildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN KAVGA AÇIKLAMASI

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, olayların ardından yaptığı açıklamada, “Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz” ifadelerini kullandı. Bardakcı'nın açıklaması, tartışmanın nasıl başladığına ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi.

ARCHIE BROWN KAVGA HAKKINDA NE DEDİ?

Fenerbahçeli Archie Brown da maç sonrasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Brown, Galatasaray kaptanının Matteo Guendouzi'nin saçından çektiğini gördüğünü ve bu nedenle takım arkadaşını savunduğunu söyledi. İngiliz futbolcu ayrıca boynundaki izi göstererek yaşananlara ilişkin iddialarını dile getirdi.

Derbi sonrasında yaşanan kavganın ardından iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gündeme gelirken, olayın başlangıcına ilişkin tarafların açıklamaları da tartışılmaya devam ediyor.