Fenerbahçe Ferençvaroş tek maç mı, rövanşı var mı?

Fenerbahçe Ferençvaroş tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Fenerbahçe ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifresiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Ferençvaroş tek maç mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Ferencvaros'un mücadele edeceği bu önemli maç, taraftarların büyük ilgisini çekiyor. Canlı izlemek isteyenler, yayın bilgileri ve karşılaşmanın erişime açık olup olmadığı konusunda detayları merak ediyor. Fenerbahçe Ferençvaroş tek maç mı?

FENERBAHÇE – FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanal üzerinden izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ile internet üzerinden de şifresiz erişim sağlanmaktadır.

FENERBAHÇE – FERENCVAROS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Ferencvaros, 27 Kasım Perşembe günü sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE – FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü 20.45'te çalacak.

FENERBAHÇE – FERENCVAROS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ TEK MAÇ MI?

Fenerbahçe Ferençvaroş tek maç olarak oynanıyor.

500
