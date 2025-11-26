Haberler

Fenerbahçe Ferençvaroş maçı neden TRT Spor'da, maç TRT 1'de değil mi?

Fenerbahçe Ferençvaroş maçı neden TRT Spor'da, maç TRT 1'de değil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İstanbul'da Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak olan mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise şu: Fenerbahçe–Ferencvaros maçı neden TRT Spor'da yayınlanıyor, neden TRT 1'de değil?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta randevusunda Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros'u ağırlamaya hazırlanıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklanırken, düdüğü yine İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos çalacak. Futbolseverler ise bu önemli mücadelenin niçin TRT Spor ekranlarından verildiğini ve neden TRT 1'de yayınlanmadığını sorguluyor.

FENERBAHÇE VS FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, Ferencvaros ile oynayacağı kritik karşılaşma için hazırlıklarını sürdürürken, maçın yayın bilgileri de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu önemli mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak sporseverlere ulaşacak.

TRT SPOR YAYIN PLATFORMU VE FREKANS BİLGİLERİ

Fenerbahçe–Ferencvaros maçını TRT Spor üzerinden izlemek isteyenler için kanal birçok platformda erişime açık. TRT Spor;

Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden ücretsiz şekilde izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla da kanal şifresiz olarak takip edilebiliyor.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan bu mücadele, 27 Kasım Perşembe günü sahne alacak. Taraftarlar, haftanın en merak edilen karşılaşmalarından birine tanıklık edecek.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama saati 20.45 olarak belirlendi. Karşılaşma, akşam saatlerinde geniş bir izleyici kitlesinin ekran başına geçeceği bir zaman diliminde oynanacak.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STADYUM

Fenerbahçe ile Ferencvaros'un karşı karşıya geleceği bu Avrupa Ligi mücadelesi, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maç, büyük bir atmosfere sahne olacak.

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MAÇI NEDEN TRT SPOR'DA?

Fenerbahçe Ferençvaroş maç saAtinde TRT 1'de Türkiye Bosna Hersek basketbol milli maçı var.

27 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

Fenerbahçe Ferençvaroş maçı neden TRT Spor'da, maç TRT 1'de değil mi?


27 KASIM TRT SPOR YAYIN AKIŞI

Fenerbahçe Ferençvaroş maçı neden TRT Spor'da, maç TRT 1'de değil mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.