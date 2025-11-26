Fenerbahçe Ferençvaroş maçı neden TRT Spor'da, maç TRT 1'de değil mi?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta randevusunda Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros'u ağırlamaya hazırlanıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklanırken, düdüğü yine İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos çalacak. Futbolseverler ise bu önemli mücadelenin niçin TRT Spor ekranlarından verildiğini ve neden TRT 1'de yayınlanmadığını sorguluyor.

FENERBAHÇE VS FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, Ferencvaros ile oynayacağı kritik karşılaşma için hazırlıklarını sürdürürken, maçın yayın bilgileri de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu önemli mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak sporseverlere ulaşacak.

TRT SPOR YAYIN PLATFORMU VE FREKANS BİLGİLERİ

Fenerbahçe–Ferencvaros maçını TRT Spor üzerinden izlemek isteyenler için kanal birçok platformda erişime açık. TRT Spor;

Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden ücretsiz şekilde izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla da kanal şifresiz olarak takip edilebiliyor.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan bu mücadele, 27 Kasım Perşembe günü sahne alacak. Taraftarlar, haftanın en merak edilen karşılaşmalarından birine tanıklık edecek.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama saati 20.45 olarak belirlendi. Karşılaşma, akşam saatlerinde geniş bir izleyici kitlesinin ekran başına geçeceği bir zaman diliminde oynanacak.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STADYUM

Fenerbahçe ile Ferencvaros'un karşı karşıya geleceği bu Avrupa Ligi mücadelesi, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maç, büyük bir atmosfere sahne olacak.

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MAÇI NEDEN TRT SPOR'DA?

Fenerbahçe Ferençvaroş maç saAtinde TRT 1'de Türkiye Bosna Hersek basketbol milli maçı var.

