Fenerbahçe Eyüpspor ilk 11'ler açıklandı mı? Asensio Eyüpspor maçında oynayacak mı? (Fenerbahçe Eyüpspor muhtemel 11'ler)

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde Chobani Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'de başlayacak olan bu zorlu randevu, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadele öncesinde her iki takımın da son durumu ve sahadaki muhtemel yerleşimleri netleşmeye başladı. Peki, Asensio Eyüpspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe Eyüpspor maç kadrosu: Fenerbahçe Eyüpspor muhtemel 11'ler!

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte tek eksik oyuncu bulunuyor. Dünkü antrenmanda şanssız bir sakatlık geçiren milli futbolcu Mert Müldür, bu kritik maçın kadrosunda yer alamayacak. Kadrodaki tek eksikle maça hazırlanan Fenerbahçe'de diğer oyuncular göreve hazır durumda.

Konuk ekip Eyüpspor cephesinde ise sakatlıkları devam eden isimler takımı yalnız bırakacak. Tedavileri süren Taşkın İlter ile Abdelhamid Sabidi'nin bu zorlu deplasmanda forma giyemeyeceği kesinleşti. Her iki teknik heyet de mevcut oyuncu havuzu doğrultusunda sahadaki en güçlü kadrolarını oluşturmayı hedefliyor.

ASENSIO EYÜPSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği müjdeli haber İspanyol yıldızdan geldi. TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Marco Asensio, iyileşme sürecini tamamen tamamladı. İspanyol futbolcu, sakatlığını geride bırakarak Eyüpspor maçının kadrosuna dahil edilmeye hazır hale geldi. Teknik ekibin görev vermesi halinde yıldız oyuncunun sahada yer almasının önünde bir engel kalmadı.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Saat 17.00'de başlayacak Chobani Stadyumu'ndaki mücadelede takımların sahaya çıkması beklenen kadroları şekilleniyor. Sakatlıklar ve son antrenman performansları doğrultusunda öne çıkan dizilimler şu şekildedir:

Fenerbahçe: Kalıda güven veren isimle birlikte, Mert Müldür'ün yokluğunda yeniden şekillenen savunma hattı, sakatlıktan dönen Marco Asensio'nun da dahil olduğu orta saha kurgusu ve hücum hattındaki isimlerle sahadaki yerini alacak.

Eyüpspor: Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi'den yoksun olan konuk ekip, eksiklerin yokluğunda orta saha ve hücum hattında alternatif isimlere şans vererek sahaya çıkacak.