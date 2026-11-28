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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe Erzurumspor maçının canlı yayınlanacağı kanalı ve karşılaşmanın başlama saatini merak ediyor. İşte Fenerbahçe Erzurumspor maçına ilişkin tüm detaylar...

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşması, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede sarı-lacivertliler taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşmasının başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS platformu üzerinden takip edebilecek.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe - Erzurumspor FK mücadelesi, İstanbul'da bulunan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmada Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.