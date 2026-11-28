Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe Erzurumspor maçının canlı yayınlanacağı kanalı ve karşılaşmanın başlama saatini merak ediyor. İşte Fenerbahçe Erzurumspor maçına ilişkin tüm detaylar...
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşması, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede sarı-lacivertliler taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek.
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşmasının başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS platformu üzerinden takip edebilecek.
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe - Erzurumspor FK mücadelesi, İstanbul'da bulunan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmada Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.