Fenerbahçe Erzurumspor maçı ATV'de mi, Aspor'da mı?

Ziraat Türkiye Kupası / hazırlık maçı / özel karşılaşma (ihtiyaca göre uyarlanabilir) kapsamında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Erzurumspor mücadelesi öncesi yayıncı kanal araştırmaları hız kazandı. Taraftarlar, Fenerbahçe Erzurumspor maçının ATV mi yoksa A Spor'da mı canlı yayınlanacağını öğrenmek isterken, maç saati ve yayın detayları da gündemdeki yerini koruyor.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI ATV'DE Mİ, ASPOR'DA MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Erzurumspor'u karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverlerin gündeminde. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine dair detayları araştırıyor. Kritik kupa mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR MAÇI ATV'DE CANLI YAYINLANACAK

Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanacak ZTK karşılaşması, ATV kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç yayını, uydu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve ATV'nin internet yayını aracılığıyla da karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fenerbahçe – Erzurumspor karşılaşması, 5 Şubat Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele, 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Erzurumspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, İstanbul'da bulunan Chobani Stadyumu'nda oynanacak.