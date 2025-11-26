Fenerbahçe'de kimler eksik, sakat ve cezalılar kim (Fenerbahçe Ferençvaroş)? İsmail Yüksek, Oosterwolde, Fred, Szymanski, Çağlar ...

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı sakatlık nedeniyle Ferencvaros karşısında da forma giyemeyeceği kesinleşti. Mevcut sakat ve cezalı futbolcuların artmasıyla birlikte Fenerbahçe, kritik mücadelede sahaya 5 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

FERENÇVARIŞ MAÇI ÖNCESİ EKSİK LİSTESİ GENİŞLİYOR

Fenerbahçe'de hem sakatlıklar hem de kart cezaları nedeniyle kadroda önemli kayıplar yaşanıyor. Takımın Ferencvaros karşılaşması öncesindeki eksikleri şu şekilde:

• Jayden Oosterwolde (sarı kart cezası)

• İsmail Yüksek (sarı kart cezası)

• Fred (sarı kart cezası)

• Sebastian Szymanski (sakat)

• Çağlar Söyüncü (sakat – listeye sonradan dahil edildi)

• Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş (UEFA listesinde yer almıyor)

• İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun (kadro dışı)

Bu isimlerin yokluğu nedeniyle Fenerbahçe, Ferencvaros maçı öncesine 5 kritik eksikle giriyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun savunmada nasıl bir tercihte bulunacağı merak edilirken, UEFA listesine yeni eklenen Levent Mercan'ın kadroda yer alma ihtimali teknik ekibe bir miktar rahatlama sağlayabilir.