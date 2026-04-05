Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11’leri ve Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu!

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi gözler açıklanacak kadrolara çevrildi. Futbolseverler, muhtemel 11’leri ve maç kadrosunu yakından takip ederken, iki ezeli rakibin sahaya hangi dizilişle çıkacağı büyük merak konusu oldu.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Dev mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbiyi takip etmek isteyen taraftarlar, yayın bilgilerini şimdiden araştırmaya başladı.

BEIN SPORTS 1 İZLEME DETAYLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, Bein Sports 1 üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Yayın, Digiturk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanal üzerinden erişilebilirken, Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla da takip edilebiliyor. Futbolseverler, farklı platformlar üzerinden derbi heyecanına ortak olabilecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki ezeli rakip arasındaki kritik mücadele, 5 Nisan Pazar günü oynanacak. Ligde dengeleri değiştirebilecek bu önemli karşılaşma, haftanın en dikkat çeken maçı olarak öne çıkıyor.

DERBİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği derbi, saat 20.00’de başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, yüksek tempolu ve çekişmeli bir karşılaşmaya sahne olacak.

DEV MAÇ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadele, İstanbul’da bulunan Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde gerçekleşecek derbide tribün atmosferinin de oldukça etkili olması bekleniyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Cherif, Kerem Aktürkoğlu

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Kristijan Asllani, Vaclav Cerny, Hyeon-Gyu Oh, Olaitan