Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'ler ve maç kadrosu belli oldu mu?

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak dev mücadele öncesinde her iki takımın da muhtemel kadroları büyük ölçüde netleşirken, resmi maç kadrolarının açıklanması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'ler nasıl, maç kadrosu belli oldu mu? İşte derbi öncesi son gelişmeler ve beklenen ilk 11'ler.

05 EYLÜL 2026 FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede iki ezeli rakip, sahadan galibiyetle ayrılmak için kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbiye ilişkin merak edilen tüm yayın bilgileri...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 05 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'da futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen derbi, saat 20.00'de başlayacak.

İki takımın lig mücadelesindeki performansını doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesinde taraftarların gözü teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolara da çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde BeIN Sports 1 kanalını açarak mücadeleyi canlı izleyebilecek.

BEIN SPORTS 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

BeIN Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaralarında platform tarafından değişiklik yapılabilmesi nedeniyle izleyicilerin maç öncesinde güncel yayın listesini kontrol etmesi faydalı olacaktır.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının başlama saati 20.00 olarak açıklandı. 05 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde takımların son hazırlıkları ve maç kadroları futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe'nin sahasında gerçekleşecek derbide tribünlerin tamamen dolması ve yüksek bir atmosfer oluşması bekleniyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İSTEYENLER DİKKAT!

Derbiyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın adresi BeIN Sports 1 olarak öne çıkıyor. Karşılaşma 05 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının yayın bilgileri kadar mücadelede forma giyecek oyuncular ve teknik direktörlerin tercihleri de merak konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle:

Nübel, Rıdvan, Emirhan (Agbadou), Djalo, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic