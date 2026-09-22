Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı kaç kaç, FB BJK basket maçı bitti mi, basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kim kazandı?

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki basketbol karşılaşmasının sonucu, maçın ardından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı kaç kaç bitti, FB BJK basket maçı sona erdi mi, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kim kazandı? soruları basketbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI KAÇ KAÇ, FB BJK BASKET MAÇI BİTTİ Mİ?

Basketbolda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olan mücadelede üçüncü çeyrek geride kalırken basketbolseverler “Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı kaç kaç, FB BJK basket maçı bitti mi?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmada üçüncü çeyrek Fenerbahçe'nin 58-46 üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI KAÇ KAÇ?

Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki mücadelede üçüncü çeyrek tamamlandı. Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin sonunda Beşiktaş karşısında 58-46 önde bulunuyor. Karşılaşmada son çeyreğe girilirken iki takım da kupaya uzanmak için mücadele ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI KİM KAZANACAK?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde henüz son düdük çalmadı. Üçüncü çeyrek sonunda Fenerbahçe'nin 58-46 üstünlüğü bulunurken, kupanın sahibi son çeyreğin ardından belli olacak. Basketbolseverler karşılaşmanın sonucunu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kimin kazandığını merakla takip ediyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINDA SON DURUM

4. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 72-59 Beşiktaş

MAÇ DURUMU: Karşılaşma sona erdi.