Fenerbahçe Beko şampiyon oldu mu, Fenerbahçe Beko kaçıncı kez şampiyon oldu?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonun tamamlanmasının ardından gözler Fenerbahçe Beko’ya çevrildi. Sarı-lacivertli takımın şampiyon olup olmadığı ve toplam şampiyonluk sayısını kaça çıkardığı spor kamuoyu tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO 2025-2026 SEZONUNUN ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 77-75 mağlup eden sarı-lacivertliler, seride 3-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

KRİTİK MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE BEKO OLDU

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final serisinin dördüncü karşılaşması nefesleri kesti. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe Beko, son anlarda hata yapmayarak parkeden 77-75 galip ayrıldı.

SERİDE DURUM 3-1'E GELDİ

Final serisinde üstün bir performans ortaya koyan Fenerbahçe Beko, elde ettiği galibiyetle seride durumu 3-1 yaptı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarak sezonu zirvede tamamladı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI FENERBAHÇE'NİN

Sezon boyunca başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, play-off finalinde de etkili performansını sürdürdü. Beşiktaş GAİN karşısında alınan galibiyetin ardından sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonunun şampiyonu olarak kupayı müzesine götürdü.

TARAFTARLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Son düdüğün çalmasıyla birlikte Fenerbahçe Beko taraftarları büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusu salonda ve sosyal medyada geniş yankı bulurken, sarı-lacivertli camia sezonu kupayla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR VE SAMPİYONLUIK SAYILAR

Anadolu Efes – 16 şampiyonluk

Fenerbahçe – 13 şampiyonluk

Eczacıbaşı – 8 şampiyonluk

Galatasaray – 5 şampiyonluk

İTÜ – 5 şampiyonluk

Ülkerspor – 4 şampiyonluk

Beşiktaş – 2 şampiyonluk

Tofaş – 2 şampiyonluk

Karşıyaka – 2 şampiyonluk

Altınordu – 1 şampiyonluk

Muhafızgücü – 1 şampiyonluk