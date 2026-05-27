EuroLeague’de yoğun tempolu bir dönemi geride bırakan Fenerbahçe Beko, gözünü tamamen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off serisine çevirdi. Çeyrek final eşleşmesinde Safiport Erokspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, saha avantajını kullanarak seriye güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko’nun Safiport Erokspor ile oynayacağı Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk karşılaşması 27 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Sezon boyunca hem EuroLeague hem de yerel ligde yoğun bir fikstürden geçen Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmada taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Play-off atmosferinin yüksek temposu göz önüne alındığında, maçın her dakikası kritik önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEKO EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko – Safiport Erokspor mücadelesinin başlangıç saati de netleşti. Karşılaşma, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da hava atışıyla başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Safiport Erokspor arasında oynanacak olan çeyrek final serisi ilk maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.