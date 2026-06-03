Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı nereden CANLI izlenir?

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması için geri sayım sürüyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın yayıncı kuruluşunu, başlama saatini ve canlı izleme seçeneklerini öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda ve nereden canlı izlenebilecek?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final heyecanı kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen basketbol tutkunları, yayıncı kuruluş üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele 03 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Serinin kaderini etkileyebilecek karşılaşma, basketbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.

BEIN SPORTS 5 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmanın yayıncısı olan beIN Sports 5, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla da şifreli yayınla basketbolseverlere ulaşıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final mücadelesi, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Fenerbahçe Beko, taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

PLAY-OFF YARI FİNALİNDE DEV RANDEVU

Sezon boyunca şampiyonluk hedefi doğrultusunda mücadele eden iki ekip, finale bir adım daha yaklaşmak için parkede olacak. Hem yerli hem de yabancı yıldızların sahne alacağı karşılaşma, Basketbol Süper Ligi'nin en önemli mücadelelerinden biri olarak gösteriliyor. Seride avantaj elde etmek isteyen tarafların ortaya koyacağı performans, basketbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.