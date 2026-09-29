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Avrupa basketbolunun güçlü ekipleri Fenerbahçe ve Bayern Münih parkede karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde "Fenerbahçe Bayern Münih maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih nereden CANLI izlenir?" soruları gündemin üst sıralarına çıktı. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler için maçın saati, yayın kanalı ve diğer bilgiler haberimizde.

FENERBAHÇE TARFİN BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Tarfin ile Bayern Münih, EuroLeague kapsamında bugün, 29 Eylül 2026 Salı günü parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada galibiyet alarak sezona güçlü bir devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE TARFİN BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Bayern Münih arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Başlama saatinde yaşanabilecek olası bir değişiklik, resmi kaynaklar tarafından duyurulacak.

FENERBAHÇE TARFİN BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, abonelikli bir yayın olduğu için şifreli şekilde izlenebilecek.

FENERBAHÇE TARFİN BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Basketbolseverler, mücadeleyi Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan yayınlanan S Sport üzerinden takip edebilecek. S Sport Plus'ın yayınına ise internet üzerinden, dijital platformun web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla erişilebilecek. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebileceği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi önerilir.

FENERBAHÇE TARFİN BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kendi salonunun ve taraftarının desteğini arkasına alarak Alman rakibi karşısında parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.