Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilecek, şartlar neler? Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullananlarda tam liste...

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma hakkı ve katılım şartları, kongre süreci yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. “Kimler oy kullanabilecek?”, “Seçmen listesinde kimler var?” ve “Şartlar neler?” soruları taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kulüp tüzüğü çerçevesinde belirlenen kriterler ve seçimde oy hakkı bulunan üyeler, seçim sürecinin en kritik detaylarını oluşturuyor. Tüm ayrıntılar ve merak edilenler haberin devamında…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma hakkı, kulübün genel kurul üyesi olan ve üyelik şartlarını yerine getiren kişilere aittir. Yani seçimde sadece aktif ve aidat yükümlülüklerini yerine getiren kongre üyeleri oy kullanabilir.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE OY KULLANMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Oy kullanabilmek için Fenerbahçe kongre üyesi olmak, üyelik aidatlarını düzenli ödemek ve seçim listelerinde yer almak gerekmektedir. Ayrıca kulüp tüzüğünde belirtilen şartları taşıyan üyeler sandık başında oy kullanma hakkına sahip olur.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Seçimde kulübün yeni başkanı belirlenecek.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Eski başkan Aziz Yıldırım, yapılan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım, seçim sürecinde birlik çağrısı yaparak yeniden başkanlık yarışına gireceğini açıkladı.

AZİZ YILDIRIM NE AÇIKLAMA YAPTI?

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada Fenerbahçe camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kulübün 120. yılına vurgu yapan Yıldırım, farklı adaylara da birlikte hareket etme teklifinde bulunarak, “Fenerbahçe’nin ancak birlik içinde güçlü olabileceğini” ifade etti.