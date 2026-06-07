Fenerbahçe Başkanı kim oldu?

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FENERBAHÇE SEÇİMİNDE 45 SANDIKTA OY KULLANILDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde, üyeler 45 ayrı sandıkta tercihlerini yaptı. Başkan adayları Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkli oy pusulaları kullanılarak seçim süreci tamamlandı. Kongre, kulüp tarihinin en kritik oylamalarından biri olarak dikkat çekti.

27 BİN 138 ÜYE OY KULLANDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda katılım oranı dikkat çekti. Açıklanan verilere göre 27 bin 138 üye sandık başına giderek oy kullandı. Bu rakam, 2024 yılından bu yana yapılan kongreler arasında en yüksek katılım olarak kayıtlara geçti ve seçim atmosferinin ne kadar yoğun geçtiğini ortaya koydu.

SANDIKLARDA SAYIM SÜRECİ BAŞLADI

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklarda sayım süreci başladı. Oyların tasnifi ve sayımı devam ederken, ilk sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe camiası ise büyük bir merakla resmi sonuçların netleşmesini bekliyor.

TOPLAM OYLAR:

Aziz YILDIRIM: 0

Hakan SAFİ: 0

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