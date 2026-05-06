Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk adaylıktan çekildi mi? SON DAKİKA! Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'a mı destek veriyor?

Fenerbahçe’de seçim yarışı hız kazanırken, başkan adayı Barış Göktürk hakkında ortaya atılan iddialar gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. “Adaylıktan çekildi mi?”, “Aziz Yıldırım’a destek mi veriyor?” soruları taraftarlar tarafından yakından takip edilirken, kulislerde dolaşan son bilgiler merak uyandırıyor. Seçim sürecindeki olası değişiklikler ve Barış Göktürk’ün atacağı adımlar spor kamuoyunun odağında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…

BARIŞ GÖKTÜRK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.

ADAY OLMAYACAK

Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizdi. Camianın birleşmesi gerektiğini vurgulayan Göktürk, "Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."