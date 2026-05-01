Fenerbahçe Başakşehir zaman saat kaçta, Fenerbahçe Başakşehir muhtemel 11’leri ve maç kadroları açılandı mı?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Rams Başakşehir'i konuk edeceği dev maç öncesinde arama motorlarında "Fenerbahçe maçı beIN Sports kaçta, bugün FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?" başlıkları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Yarın saat 20:00'de başlayacak olan bu stratejik mücadelenin beIN Sports'un hangi kanalından ekrana geleceği ve şifresiz izleme seçenekleri sarı-lacivertli camiada merak konusu oldu. Kadıköy'deki heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini, Digiturk kanal numaralarını ve maç öncesi son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

FENERBAHÇE - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 32. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan bu dev karşılaşma, 02 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecanın zirve yapacağı müsabakanın başlama saati ise 20:00 olarak duyuruldu.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Rams Başakşehir arasındaki bu kritik mücadele, Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Şifreli olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı, Digiturk ve diğer dijital platform üyeleri anlık olarak takip edebilecek.

BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için kanal erişim bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 78. Kanal

• Kablo TV: 233. Kanal

• İnternet: beIN Connect ve Tod platformları üzerinden üyelik girişiyle izlenebilir.

DEV RANDEVU ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU'NDA

İstanbul derbisinin adresi, sarı-lacivertli ekibin kalesi olan Kadıköy'deki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu olacak. Kendi evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen Fenerbahçe, taraftar desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken; Rams Başakşehir deplasmanda sürpriz peşinde koşacak.

MAÇ ÖNCESİ SARI-LACİVERTLİLERDE SON DURUM

Şampiyonluk mücadelesinde puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de teknik ekibin sahaya süreceği muhtemel 11 ve sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu maç saatine kadar titizlikle takip edilecek. 2 Mayıs akşamı saat 20:00’de başlayacak olan bu mücadele, ligin üst sıralarındaki puan dengelerini doğrudan etkileyecek bir öneme sahip.

Fenerbahçe : Mert Günok, Brown, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif, Talisca.

Başakşehir : Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Kazımcan Karataş, Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım.