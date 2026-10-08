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Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, zorlu Aston Villa deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Premier Lig temsilcisiyle oynanacak bu kritik karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. İşte Aston Villa - Fenerbahçe maçıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkacak olan sarı-lacivertliler, İngiltere'de alacağı sonuçla lig aşamasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise heyecanla beklenen karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını ve muhtemel 11'leri merak ediyor. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında oynanacak Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, bu maçta Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Aston Villa'nın sahasında zorlu bir sınav verecek.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacak. Futbolseverler, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında temsilcimizin İngiltere'deki performansını akşam saatlerinde ekran başından takip edebilecek.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, karşılaşmayı herhangi bir ücret ödemeden izleme imkânı bulacak.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ İLK 8

Türk futbolunu Devler Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, turnuvanın yeni formatında en zorlu deplasmanlarından birine çıkıyor. Kadıköy'de AS Roma ile oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, İngiltere'den puan ya da puanlarla dönerek doğrudan son 16'ya kalma hakkı veren ilk 8 hedefinde önemli bir adım atmak istiyor. Bu karşılaşmadan alınacak sonuç, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasını da doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki maç programı şöyle:

1. Maç (10 Eylül Perşembe): Fenerbahçe 1-1 AS Roma

2. Maç (14 Ekim Çarşamba, 22.00): Aston Villa - Fenerbahçe

3. Maç (20 Ekim Salı, 19.45): Fenerbahçe - Slavia Prag

4. Maç (4 Kasım Çarşamba, 20.45): Fenerbahçe - Liverpool

5. Maç (25 Kasım Çarşamba, 23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

6. Maç (9 Aralık Çarşamba, 23.00): LASK - Fenerbahçe

7. Maç (20 Ocak Çarşamba, 20.45): Fenerbahçe - Villarreal

8. Maç (27 Ocak Çarşamba, 23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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