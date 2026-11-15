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Fenerbahçe Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? Basketbol derbisinde son saniyelerde ne oldu?

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Fenerbahçe Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? Basketbol derbisinde son saniyelerde ne oldu?
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Fenerbahçe Tarfin, 15 Kasım 2026'da Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes'i 77-75 yendi. İlk çeyreği 32-18 kaybeden ev sahibi, üçüncü çeyrekte öne geçti. Anadolu Efes son saniyelerde farkı 2 sayıya indirdi ama skoru değiştiremedi. Fenerbahçe Tarfin ligdeki 6. galibiyetini aldı, Anadolu Efes 3. kez yenildi.

Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes arasındaki basketbol derbisi 77-75 bitti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 15 Kasım 2026 akşamı İstanbul Ataşehir'de oynanan maçı ev sahibi Fenerbahçe Tarfin kazandı. İlk çeyreği 14 sayı farkla kaybeden sarı-lacivertliler, üçüncü çeyrekte öne geçti ve son saniyelere kadar süren maçı 2 sayı farkla aldı.

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç Fenerbahçe Tarfin'in 77-75 galibiyetiyle sona erdi. Çeyrek skorları şöyle: ilk çeyrek 18-32, ikinci çeyrek 17-11, üçüncü çeyrek 25-11, son çeyrek 17-21. İlk yarıyı Anadolu Efes 43-35 önde kapattı.

MAÇTA NE OLDU?

Anadolu Efes maça hızlı başladı. Basketfaul'un maç raporuna göre konuk takım ilk çeyrekte üç sayılık atışlarda 4'te 4 yaptı ve periyodu 32-18 önde bitirdi. Fenerbahçe Tarfin farkı ilk yarının sonunda 8 sayıya indirdi.

Maçın kırıldığı yer üçüncü çeyrek oldu. Fenerbahçe Tarfin bu periyotta 19-4'lük bir seri yakaladı, Shane Larkin'in dış atışlarıyla öne geçti ve son çeyreğe 60-54 önde girdi. Son çeyreğin başında fark 9 sayıya (65-56) çıktı.

SON SANİYELERDE NE OLDU?

Anadolu Efes son dakikalarda farkı 3 sayıya kadar indirdi (72-69). Wade Baldwin'in üçlüğüyle skor 76-69 oldu. Konuk takım son 24 saniyede yeniden yaklaştı; Fatts Russell'ın bitime 7 saniye kala bulduğu sayıyla skor 77-75 oldu. Anadolu Efes son hücumda sonucu değiştiremedi.

EN SKORER OYUNCULAR KİMLER?

Fenerbahçe Tarfin'de Will Clyburn 13, Wade Baldwin 11, Shane Larkin ve Dwight Powell 10'ar sayı attı. Anadolu Efes'te Ercan Osmani 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu, Collin Malcolm 15 sayı attı.

PUAN DURUMUNDA NE DEĞİŞTİ?

Fenerbahçe Tarfin bu sonuçla ligde 8 maçta 6. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise sezonun 3. yenilgisini yaşadı ve 5 galibiyette kaldı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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