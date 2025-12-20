Haberler

Fenerbahçe 11'i! Eyüpspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe 11'i! Eyüpspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu?
Güncelleme:
Eyüpspor - Fenerbahçe maç kadrosu! Eyüpspor Fenerbahçe 11'ler! Eyüpspor FB maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Eyüpspor Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Eyüpspor - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Yalçın, Kerem, Draguş, Thiam, Umut.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail Yüksek, Fred, Talisca, Asensio, Kerem, Duran.

Fenerbahçe 11'i! Eyüpspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu?

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 2025 Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunuyor. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Archie Brown'un tedavileri sürüyor. Tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş da kadroda olmayacak. Saha çalışmalarına başlayan Çağlar Söyüncü'nün durumuna teknik heyet karar verecek.

title