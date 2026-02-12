UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi İtalyan basınına konuşan Felipe Melo'nun " Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa bulunmamaktadır" şeklindeki sözleri, kısa sürede tartışma yarattı fakat Melo'nun röportajının yanlış çevrildiğini ve böyle bir ifadeyi kullanmadığını söylediği iddia edildi. Peki, Felipe Melo, " Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa bulunmamaktadır" dedi mi?

FELİPE MELO, "GALATASARAY'IN DNA'SINDA AVRUPA BULUNMAMAKTADIR" DEDİ Mİ?

Galatasaray tarihinin en sevilen futbolcularından Felipe Melo, İtalyan basınında yer alan ve sarı-kırmızılı camiayı kızdıran ifadelerle ilgili sessizliğini bozdu. Brezilyalı eski yıldız, Tuttosport'ta kendisine atfedilen " Galatasaray'ın Avrupa DNA'sı yok" şeklindeki sözlerin gerçeği yansıtmadığını açıkça dile getirdi.

"ÖZÜR DİLEDİLER VE İFADELERİ KALDIRDILAR"

Felipe Melo yaptığı açıklamada, söz konusu röportajda böyle bir ifade kullanmadığını vurgulayarak şu sözleri paylaştı:

"Galatasaray - Juventus eşleşmesiyle ilgili yaptığım Tuttosport röportajında, ' Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa yoktur' şeklinde bir ifade yer aldı. Bu cümleyi ne kullandım ne de kullanırım. Kendileriyle görüştüm, hatayı kabul edip özür dilediler ve o bölümü yayından kaldırdılar. Gün içerisinde detaylı bir açıklama daha yapacağım."

2013 MAÇI VE JUVENTUS İTİRAFI

Melo, Galatasaray'ın 2013 yılında Juventus'u saf dışı bıraktığı tarihi Şampiyonlar Ligi maçına da değindi. O karşılaşmanın sıra dışı koşullarda oynandığını hatırlatan deneyimli futbolcu, Juventus'un Galatasaray'ı hafife aldığını belirtti.

"Kar, kötü zemin ve maçın ertelenmesi… Her şey çok sıra dışıydı. Juventus çok güçlüydü ama Galatasaray'ı yeterince ciddiye almadılar. Torino'daki 2-2'lik maç bile bizim seviyemizi gösteriyordu. Ama bunu anlayamadılar."

"GALATASARAY'A GELDİĞİM İÇİN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Juventus sonrası Galatasaray kariyerinden pişmanlık duymadığını vurgulayan Melo, Türkiye ve İstanbul'a olan sevgisini de yineledi:

"Juventus'tan sonra Galatasaray'a gelmek benim için büyük şanstı. Türkiye'yi seçtiğim için hiç pişman olmadım. İstanbul harika bir şehir, Türk insanı ise futbola inanılmaz bir tutkuyla bağlı."

JUVENTUS TARAFTARIYLA GERİLİM

Kura çekimi sonrası yaptığı paylaşımların Juventus taraftarlarını kızdırdığını kabul eden Melo, buna rağmen geçmişin inkâr edilemeyeceğini söyledi:

"Attığım bir paylaşımdan dolayı Juventus taraftarları bana kızdı. Inter ve Galatasaray'ı destekleyeceğim, evet. Ama geçmiş silinmez. Yakında İtalya'ya döneceğim, en azından güzel şaraplarınızı içmek için."

"JUVENTUS FAVORİ AMA İSTANBUL'DA SAVAŞ OLUR"

Olası Galatasaray – Juventus eşleşmesine de değinen Melo, İtalyan devinin kağıt üzerinde önde olduğunu ancak İstanbul atmosferinin her şeyi değiştirebileceğini ifade etti:

"Juventus favori olabilir, daha güçlü bir kadroları var. Ama İstanbul'da işler değişir. Galatasaray'ın Bayern Münih ve Manchester City'ye neler yaşattığını herkes gördü."