Son dönemde Türk televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Felicia Sağnak, hem oyunculuk performansı hem de özel hayatına dair merak edilenlerle gündemde yer almaktadır. Genç yaşına rağmen önemli projelerde rol alan Felicia Sağnak kimdir, kaç yaşında, Türk mü? Felicia Sağnak Sarp Levendoğlu sevgili mi? Detaylar...

FELİCİA SAĞNAK KİMDİR?

Felicia Sağnak, 1 Ocak 1998 tarihinde Moldova’da dünyaya gelmiştir. Genç yaşına rağmen Türk televizyon dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Oyunculuk kariyerine kısa sürede çeşitli projeler sığdıran Sağnak, doğal oyunculuk tarzı ve ekran enerjisiyle öne çıkmaktadır.

Küçük yaşlardan itibaren Türkiye’de yaşayan oyuncunun annesinin Ukraynalı, babasının ise İtalyan olduğu bilinmektedir. Çok kültürlü bir aile yapısına sahip olan Sağnak, kendisini Türk kültürüne yakın hissettiğini ifade etmektedir.

Modellik geçmişinin ardından profesyonel oyunculuk eğitimleri alan Felicia Sağnak, televizyon projelerinde yer alarak ekran kariyerine devam etmiştir.

FELİCİA SAĞNAK KAÇ YAŞINDA?

Felicia Sağnak, 1 Ocak 1998 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

FELİCİA SAĞNAK NERELİ?

Felicia Sağnak Moldova doğumludur. Ailesi farklı kültürel kökenlere sahip olup annesi Ukraynalı, babası ise İtalyan’dır. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşamaktadır ve kariyerini Türkiye’de sürdürmektedir.

FELİCİA SAĞNAK SARP LEVENDOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Felicia Sağnak ile Sarp Levendoğlu hakkında son dönemde bazı magazin iddiaları gündeme gelmiştir. Bu iddialarda, ikilinin aynı projede yer almalarının ardından yakınlaştığı ve aralarında bir ilişki olabileceği öne sürülmüştür.

Ancak bu konuya ilişkin taraflardan yapılmış resmî bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle ortaya atılan bilgiler doğrulanmış bir ilişki olarak kabul edilmemekte, yalnızca magazin söylentileri kapsamında değerlendirilmektedir.