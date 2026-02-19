Feke okullar tatil mi, 19 Şubat Perşembe Feke'de okul yok mu (Feke Kaymakamlığı)?

Feke okullar tatil mi? 19 Şubat Perşembe günü Feke'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.Detaylar ve güncel tatil bilgisi haberimizde…

FEKE HAVA DURUMU | 19 ŞUBAT RAPORU

Feke (Adana) — 19 Şubat 2026 Hava Durumu Raporu

19 Şubat Perşembe günü Feke'de beklenen hava koşulları:

Hava : Hafif yağış ihtimaliyle bulutlu veya aralıklı yağmurlu bir gün bekleniyor. Birkaç meteorolojik kaynağa göre yağış gözlenebilir.

Sıcaklık :

Gün içinde en yüksek: Yaklaşık 5 °C

Gün içinde en düşük: Yaklaşık -1 °C

Hissedilen sıcaklık: 0 °C civarında olabilir.

Rüzgâr : Genellikle kuzey veya kuzeybatı yönünden hafif rüzgâr bekleniyor.

Nem : Ortalama %60–%80 civarında — ortamda nemli bir his yaratabilir.

Soğuk ve nemli bir gündür; özellikle sabah saatlerinde yağış ve soğuk hissi öne çıkacaktır. Kaynaklara göre yağış nedeniyle 19 Şubat'ta taşımalı eğitime ara verildiği duyurulmuştur (okullar bir günlük tatil edildi).

FEKE OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat Perşembe günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.