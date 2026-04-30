Fehmi Koru kimdir? Fehmi Koru kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Türk basınında uzun yıllar boyunca etkili bir kalem olarak öne çıkan Fehmi Koru, hem akademik geçmişi hem de medya dünyasındaki aktif rolüyle dikkat çeken isimlerden biridir. Gazetecilik kariyeri boyunca farklı yayın organlarında üst düzey görevler üstlenen Koru, özellikle siyasi analizleri ve köşe yazılarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

FEHMİ KORU KİMDİR?

Türk basınının önemli isimlerinden biri olan Fehmi Koru, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyeri, akademik birikimi ve uluslararası deneyimiyle dikkat çeken bir yazardır. 1970’li yıllardan itibaren medya dünyasında aktif rol alan Koru, hem Türkiye’de hem de yurt dışında edindiği tecrübelerle siyasi analizleri ve köşe yazılarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır.

Eğitim hayatına bakıldığında, 1973 yılında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olduğu görülür. Bu kurum günümüzde Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak faaliyet göstermektedir. Akademik gelişimini uluslararası boyuta taşıyan Koru, 1982 yılında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Koru’nun akademik kariyerindeki bir diğer önemli adım ise Massachusetts Institute of Technology Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapmasıdır. 1980-1982 yılları arasında burada çalışan Koru, uluslararası ilişkiler ve Ortadoğu üzerine önemli araştırmalar yürütmüştür.

Gazetecilik kariyerine geçiş yaptığında ise Türkiye’nin önde gelen yayın organlarında kritik görevler üstlenmiştir. 1984 yılında Millî Gazete’de genel yayın yönetmeni olarak görev almıştır. Ardından kuruluş sürecinde yer aldığı Zaman Gazetesi’nde hem genel yayın yönetmenliği hem de başyazarlık yapmıştır. 1999 yılında Yeni Şafak Gazetesi’ne katılarak uzun süre başyazar ve Ankara temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Daha sonraki yıllarda Star Gazetesi ve Habertürk Gazetesi gibi önemli yayınlarda köşe yazarlığı yapmıştır. Günümüzde ise yazılarını kişisel blogu üzerinden sürdürmektedir.

Televizyon dünyasında da aktif olan Koru, özellikle Kanal 7 ekranlarında uzun yıllar haber yorumculuğu yaparak kamuoyunda tanınırlığını artırmıştır.

FEHMİ KORU KAÇ YAŞINDA?

Fehmi Koru, 1950 yılında dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 76 yaşındadır.

FEHMİ KORU NERELİ?

Fehmi Koru, Türkiye doğumludur. Doğum yeri hakkında açık kaynaklarda sınırlı bilgi bulunmakla birlikte, eğitim ve meslek hayatının büyük bölümü Türkiye merkezli ilerlemiştir. Bununla birlikte ABD, İngiltere ve Suriye gibi ülkelerde bulunarak uluslararası deneyim kazanmıştır.

Özellikle Londra ve Şam’da aldığı dil eğitimleri, onun gazetecilik perspektifini genişletmiş ve farklı kültürleri yakından tanımasına katkı sağlamıştır. Londra’da bulunduğu dönemde Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ev arkadaşlığı yapması da dikkat çeken detaylardan biridir.

AKADEMİK VE MESLEKİ KARİYERİN DERİNLİĞİ

Fehmi Koru’nun kariyeri yalnızca gazetecilikle sınırlı değildir. 1985-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Başkanlığı’nda danışman olarak görev yapmıştır. Bu görev, onun ekonomi ve uluslararası ilişkiler konularındaki bilgi birikimini artırmıştır.

MEDYA DÜNYASINDAKİ ETKİSİ VE YAZARLIK ÇALIŞMALARI

Koru’nun gazetecilik kariyeri boyunca yazdığı köşe yazıları, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal gündemini analiz eden önemli metinler arasında yer alır. Aynı zamanda kitap çalışmalarıyla da dikkat çeken yazarın Türkçe ve İngilizce eserleri bulunmaktadır.

Başlıca eserleri şunlardır:

Mekke’de Ne Oldu?

Taha Kıvanç’ın Not Defteri

Terör ve Güneydoğu Sorunu

Yeni Dünya Düzeni

Tabana Kuvvet

11 Eylül: O Kader Sabahı

One Column Ahead

Ben Böyle Gördüm

Bu eserler, hem Türkiye’nin iç dinamiklerini hem de küresel gelişmeleri analiz eden önemli kaynaklar arasında gösterilmektedir.

ÖZEL HAYATI VE AİLE YAŞAMI

Fehmi Koru, Dr. Nebahat Koru ile evlidir ve bu evlilikten beş çocuk sahibidir. Aile yaşamını göz önünde yaşamaktan uzak tutan Koru, özel hayatını genellikle kamuoyundan ayrı tutmayı tercih etmiştir.

Kardeşi Naci Koru ise Türk diplomasi dünyasında önemli görevler üstlenmiş bir isimdir. Dışişleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Naci Koru, son olarak Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde Türkiye’nin Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştır.