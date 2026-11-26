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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 49 yaşındaki Fedai Karagöz, yaşadığı evde elleri iple bağlı ve darbedilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Karagöz'ün eşi Asiye Karagöz ile M.K. ve A.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından Fedai Karagöz'ün kim olduğu, eşinin kim olduğu ve ölümüne ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, Fedai Karagöz kimdir, eşi kim? Fedai Karagöz neden öldü? Detaylar...

FEDAİ KARAGÖZ KİMDİR?

Fedai Karagöz, Denizli'de yaşayan 49 yaşında bir inşaat ustası ve mermer firması sahibiydi. Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'nde yaşadığı evde hayatını kaybeden Karagöz, sabah saatlerinde komşuların duyduğu gürültü ve boğuşma sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından bulundu.

FEDAİ KARAGÖZ'ÜN EŞİ KİM?

Fedai Karagöz'ün eşi Asiye Karagöz'dür. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Asiye Karagöz de gözaltına alınan üç şüpheli arasında yer aldı.

İlk araştırmada, Fedai Karagöz'ün iş gezisinden planlanandan erken döndüğü ve evinde eşi Asiye Karagöz'ü M.K. ve A.D. isimli iki erkekle birlikte gördüğü iddia edildi. Bu karşılaşmanın ardından evde tartışma ve kavga yaşandığı öne sürüldü.

FEDAİ KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Evden gelen gürültü ve boğuşma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Fedai Karagöz'ü elleri iple bağlı ve darbedilmiş halde hareketsiz buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde Karagöz'ün darbedildiği ve boğularak öldürülmüş olabileceği değerlendirildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, iş gezisinden erken dönen Karagöz'ün evinde eşi ve iki erkekle karşılaşmasının ardından tartışma çıktığı, yaşanan kavgada darbedildiği ve boğularak öldürüldüğü iddia edildi. Olayın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

FEDAI KARAGÖZ OLAYINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Fedai Karagöz'ün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eşi Asiye Karagöz ile M.K. ve A.D. isimli iki erkek şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden birine Karagöz'ün yakınları tepki gösterdi. Şüpheliye yönelik linç girişiminde bulunulmak istenirken polis ekipleri araya girerek olayın büyümesini engelledi. Soruşturma kapsamında üç şüphelinin işlemleri devam ediyor.