ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısı için geri sayım başladı. Para politikası kararının açıklanacağı tarih ve saat, piyasaların gündeminde yer alırken Fed'in eylül toplantısında vereceği karar merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Eylül ayı faiz beklentisi nasıl? Detaylar...

FED EYLÜL AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed'in eylül ayı toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ikinci gününde faiz kararı açıklanacak.

Fed'in faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak. Kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh kameralar karşısına geçerek toplantının ardından değerlendirmelerde bulunacak.

Fed'in faiz kararları, ABD'nin para politikası açısından önemli kararlar arasında yer alırken eylül ayındaki toplantının sonucu da yakından takip edilecek.

FED EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed'in 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutuldu.

Toplantının ardından yayımlanan tutanaklarda ise bazı Fed yetkililerinin, enflasyonun soğumaması halinde faiz artırımı gerekebileceği görüşünde olduğu görüldü. Bu değerlendirme, eylül ayında yapılacak toplantının önemini artıran başlıklardan biri oldu.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh da enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi halinde para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

Warsh, iş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğunu düşündüğünü ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu belirtti. Fed Başkanı, mevcut temel odağın fiyatlar olması gerektiğini ifade etti.

Warsh ayrıca temel enflasyonun açık şekilde ve yeterli hızla hedeflenen seviyeye doğru ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak aksi durumda Fed'in yapması gereken işler bulunduğunu söyledi.

Bu açıklamaların ardından para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 60'a yükseldi. Söz konusu gelişmenin piyasalardaki risk iştahını törpülediği belirtildi.

FED FAİZİ İNDİRECEK Mİ, YOKSA ARTIRACAK MI?

Fed'in eylül ayındaki faiz kararına ilişkin beklentiler, son toplantının tutanakları ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrasında yeniden gündeme geldi.

Temmuz ayındaki toplantıda politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulmasının ardından yayımlanan tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyonun soğumaması halinde faiz artırımı gerekebileceği görüşünü taşıdığı ortaya çıktı.

Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarında da enflasyonla mücadeleye yönelik kararlılık öne çıktı. Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi halinde para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

Bu gelişmelerin ardından para piyasasındaki fiyatlamalarda eylül ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 60 seviyesine yükseldi. Fed'in eylül toplantısında vereceği karar 16 Eylül 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklanacak.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Fed'in 2026 yılı içerisinde gerçekleştireceği toplantılardan eylül, ekim ve aralık aylarına ilişkin tarihler şöyle:

EYLÜL

15-16 Eylül 2026

EKİM

27-28 Ekim 2026

ARALIK

8-9 Aralık 2026

Fed'in eylül ayı toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise 16 Eylül 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh, toplantının hemen ardından kameralar karşısına geçerek kararı duyuracak.